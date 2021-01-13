Женщина в Петрозаводске попала под колеса иномарки (ФОТО и ВИДЕО)

На Древлянке автомобиль сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшую среду, 13 января, 13.30 в районе дома №28 по Лососинскому шоссе водитель автомобиля Subaru Legacy совершил наезд 57-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне установленного для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает пешеходов выбирать для перехода места, установленные ПДД, убеждаться в безопасности перехода.