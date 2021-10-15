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Женщина в райцентре Карелии выплатила алименты сыну, чтобы остаться на колесах

Новости. Общество
14:42, 15 Октября 2021
фото: ©freepik

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В Суоярвском районе приставы заставили женщину заплатить сыну алименты, пригрозив арестовать автомобиль, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Суоярвскому району находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с должницы на содержание несовершеннолетнего сына.

Женщина в течение длительного времени не выполняла алиментных обязательств, в результате чего образовалась задолженность в размере 192 тысяч рублей. Алиментщица всячески скрывался от судебного пристава, на связь не выходила, поэтому была объявлена в розыск. Удалось узнать, что она проживает в Петрозаводске. Но как только ее нашли приставы, она сбежала от них в родной город Суоярви, где стала ухаживать за пожилой бабушкой и выплачивать алименты.

По информации приставов, денег, которые выплачивала алиментщица, не хватало для покрытия долга. Пришлось искать у нее имущество. И тут выяснилось, что должница бессребреник — нет у нее за душой ничего. Тогда суд приговорил должницу к 100 часам обязательных работ. От наказания женщина уклоняться не стала, отработала по закону.

Позже приставы узнали, что алиментщица прикупила себе автомобиль, и решили за долги его арестовать. Но жительница Суоярви решила, что лучше отдать долг ребенку, чем лишиться автомобиля, — и выплатила все 192 тысячи рублей.

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