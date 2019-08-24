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Новости. Происшествия
09:48, 24 Августа 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии

Женщина-водитель устроила опасный маневр на трассе в Карелии

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Жительница Мурманской области создала опасную ситуацию на трассе "Кола", обгоняя большегруз.

Вчера инспекторы ДПС Кондопожского района на участке автодороги "Кола" с затяжным поворотом (в районе выезда с СОТ "Елочка" и "Юбилейный") зафиксировали нарушение: водитель выполнял обгон на прерывистой линии разметки с завершением маневра на сплошной. За рулем легковушки оказалась женщина 1978 года рождения из Мурманской области. Она не согласилась с предъявленным ей нарушением ПДД. В результате полицейские обратились к водителю обгоняемого ею большегруза "Скания", и свидетель подтвердил факт опасного маневра на опасном участке дороги, рассказали в Госавтоинспекции.

"В автомобиле, выполнявшем опасный маневр, находился ребенок-пассажир. Для детей-пассажиров водитель обязан обеспечить безопасные условия, он должен быть предельно внимателен на дороге и не допускать действий, которыми может поставить под угрозу жизнь ребенка", - напомнили в Госавтоинспекции.

С начала года на дорогах республики в результате ДТП один ребенок погиб, травмы различной степени тяжести получили 34 ребенка-пассажира, в том числе 5 детей травмированы в августе.

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