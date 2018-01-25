Женщина выпала из окна многоэтажки в Петрозаводске

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, выпавшей из окна квартиры в столице Карелии.

По данным Следственного управления СК, вечером 24 января из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома выпала 33-летняя женщина.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Установлено, что до падения женщина находилась дома вместе с сожителем. В состоянии алкогольного опьянения она выпала из окна расположенного на кухне. После падения ее спасти не удалось, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.