Женщина за 64 года отрастила шестиметровые волосы

Жительница Вьетнама 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем.

83-летняя Нгуйен Тхи Динх впервые подстригла волосы, когда ей было 19 лет. После этого она страдала от сильных головных болей. Родители отвели ее на прием ко врачу, но даже после прописанного лечения симптомы не прекратились, пишет "Лента" со ссылкой Dunya News.

С тех пор Динх никогда не стриглась и не мыла волосы с шампунем. Сейчас их длина достигает шести метров. Они свалялись в длинный жгут, похожий на питона.

Ранее сообщалось, что подросток из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера. Неряшливым видом школьника были недовольны его учителя, однако мальчик боялся парикмахеров и отказывался стричься даже у знакомого барбера.