Женщину-бомжа посадили за решетку на 10 суток за неуплату алиментов

В Кондопоге за долги по алиментам арестовали женщину, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району находится сводное исполнительное производство в отношении гражданки А. о взыскании алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка на общую сумму более 21 тысячу рублей.

Судебный пристав установил, что должница не работает, ведёт асоциальный образ жизни, источник дохода отсутствует, также нет у алиментщицы никакого имущества.

В связи с тем, что женщина не только не выплачивает алименты, но и не предпринимает никаких попыток к трудоустройству, судебный пристав-исполнитель составил протокол о привлечении ее к административной ответственности. Мировой суд вынес постановление о назначении алиментщице наказания в виде 10 суток административного ареста.

В дальнейшем, если женщина будет продолжать уклоняться от исполнения алиментных обязательств, ее привлекут к уголовной ответственности.