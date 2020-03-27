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Женщину, подозреваемую в краже карты, заметили в одном из магазинов Карелии

Новости. Происшествия
17:20, 02 Апреля 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Инцидент произошел 31 марта в Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудники вневедомственной охраны выезжали на сработку тревожной сигнализации в один из магазинов на улице Советов.

Администратор торгового заведения заметила женщину, которая более трех недель назад совершила хищение банковской карты у одной из посетительниц магазина.

Подозреваемую задержали и передали полиции.

Проводится проверка.

Ранее росгвардейцы задержали посетителя магазина, укравшего машинку для стрижки волос.

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