Женщину, подозреваемую в краже карты, заметили в одном из магазинов Карелии

Инцидент произошел 31 марта в Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудники вневедомственной охраны выезжали на сработку тревожной сигнализации в один из магазинов на улице Советов.



Администратор торгового заведения заметила женщину, которая более трех недель назад совершила хищение банковской карты у одной из посетительниц магазина.

Подозреваемую задержали и передали полиции.



Проводится проверка.

Ранее росгвардейцы задержали посетителя магазина, укравшего машинку для стрижки волос.