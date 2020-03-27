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Посетитель украл из магазина в Карелии машинку для стрижки волос

Новости. Криминал
17:40, 01 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
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Инцидент произошел 30 марта в Суоярви, сообщили в МВД Карелии, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

На кнопку тревожной сигнализации нажали работники торгового заведения, расположенного на улице Победа.

Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из посетителей, 37-летний мужчина, вынес из магазина без оплаты машинку для стрижки волос и два флакона бальзама после бритья на общую сумму более двух тысяч рублей.

Нарушителя передали полицейским.  

Ранее охранники магазина в Петрозаводске задержали злоумышленника, вернувшегося на место преступления.

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