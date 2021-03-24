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Пенсионерка, знавшая о телефонных мошенниках, не смогла уберечь свои деньги

Новости. Криминал
11:40, 25 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Полиция карельской столицы проводит проверку по заявлению обманутой пенсионерки, сообщили в МВД Карелии.

Накануне к правоохранителям обратилась 73-летняя горожанка с просьбой привлечь к ответственности обманувшую ее злоумышленницу. Днем на телефон пенсионерки поступил звонок, на экране обозначился номер южного региона страны. Некая женщина представилась работницей Пенсионного фонда и заявила, что петрозаводчанке якобы в связи с большим стажем работы положена прибавка к пенсии. "Сейчас Вам поступит смс с кодом, назовите его мне и получите выплату в 24 тысячи рублей" - в таком ключе выстроила беседу неизвестная.

Из средств массовой информации петрозаводчанка знала, что нередко мошенники стараются обмануть по телефону. Но, учитывая, что у неё не запрашивали реквизиты банковской карты, представительница старшего поколения не заподозрила обман. Однако, продиктовав код из сообщения, она обнаружила неприятный факт – списание со счёта упомянутой суммы. "Произошла ошибка, сейчас поступит ещё одно смс, пожалуйста, продиктуйте его, Вам будет возвращена списанная сумма и поступит выплата" - заверила абонентка. В действительности же были повторно похищены 24 тысячи рублей. Совокупный ущерб для возрастной петрозаводчанки является значительным.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, по окончании которой будет принято процессуально решение.

Полиция Карелии напоминает – представители госструктур не решают финансовые вопросы исключительно по телефону. Это следует помнить при получении звонков от неизвестных, которые представляются работниками различных служб.

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Комментарии

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кир
2021-03-25 12:03:37
Доигрались? Правозащитные идиоты. Кот сказал, что в полудикой криминальной стране только расстрелы наведут порядок.
Гость
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