Женщину в тяжелом состоянии на вертолете доставили в больницу Петрозаводска

В Костомукше врачи санавиации госпитализировали женщину в тяжелом, сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

В минувшую среду, 16 января, в Костомукшу прилетал вертолет санитарной авиации. Из реанимации Межрайонной больницы №1 в реанимацию Республиканской больницы им. В.А. Баранова была доставлена женщина.