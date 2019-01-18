Женщину в тяжелом состоянии на вертолете доставили в больницу Петрозаводска

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В Костомукше врачи санавиации госпитализировали женщину в тяжелом, сообщили в Национальной службе санитарной авиации.
В минувшую среду, 16 января, в Костомукшу прилетал вертолет санитарной авиации. Из реанимации Межрайонной больницы №1 в реанимацию Республиканской больницы им. В.А. Баранова была доставлена женщина.
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