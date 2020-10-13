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Женщину забили кирпичом на улице в городе Карелии

Новости. Криминал
07:15, 14 Октября 2020
фото: pixabay.com
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В Кеми за причинение смерти женщине суд приговорил к значительному тюремному сроку 57-летнего мужчину, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кеми суд вынес приговор 57-летнему мужчине, признанному виновным в причинении смерти практически незнакомой женщине, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом было установлено, что в июне 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в компании с малознакомыми мужчиной и женщиной, в ходе ссоры напал на них с кирпичом и причинил черепно-мозговые травмы, после чего с места происшествия скрылся.

Прохожие обнаружили потерпевших на улице без сознания, оба были госпитализированы. От полученных травм женщина скончалась.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

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