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Новости. Общество
23:30, 31 Мая 2019
фото: pxhere

Женщины назвали свои эрогенные зоны

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Эксперты узнали, какие женские зоны являются самыми эрогенными.

Западные медики и эксперты провели большое исследование, в котором узнали, какие женские зоны на теле являются самыми эрогенными, пишет "ФедералПресс".

В мероприятии приняли участие более 2,3 тысячи женщин. Все они регулярно занимались сексом.

В результате проведенного исследования, эксперты выяснили, что у 35% опрошенных дам самой эрогенной зоной являются соски. Шея оказалась на втором месте и набрала 28% голосов. Тройку лидеров эрогенных зон на женском теле занимают ягодичные мышцы – 15%.

Пятое и четвертое место заняли спина и живот. Об этом заявили 6% и 4% женщин соответственно.

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