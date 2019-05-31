Женщины назвали свои эрогенные зоны

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Эксперты узнали, какие женские зоны являются самыми эрогенными.
Западные медики и эксперты провели большое исследование, в котором узнали, какие женские зоны на теле являются самыми эрогенными, пишет "ФедералПресс".
В мероприятии приняли участие более 2,3 тысячи женщин. Все они регулярно занимались сексом.
В результате проведенного исследования, эксперты выяснили, что у 35% опрошенных дам самой эрогенной зоной являются соски. Шея оказалась на втором месте и набрала 28% голосов. Тройку лидеров эрогенных зон на женском теле занимают ягодичные мышцы – 15%.
Пятое и четвертое место заняли спина и живот. Об этом заявили 6% и 4% женщин соответственно.
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