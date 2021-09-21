Женщины учатся онлайн чаще: исследование big data Tele2

Петрозаводск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, изучил активность абонентов на образовательных интернет-ресурсах.

Средний возраст онлайн-учеников – 38 лет, при этом женщины предпочитают учиться в digital-формате чаще мужчин. Среди жителей Карелии самым востребованным ресурсом оказался портал, помогающий школьникам выполнять домашние задания.

Data scientists Tele2 оценили около 180 онлайн-платформ для обучения и развития. Среди наиболее популярных сайтов у абонентов Tele2 такие площадки, как Skillbox, «Знания», GetCource, «ЯКласс», «Учи.ру», Geekbrains, «КиберЛенинка» и Foxford. В целом больше всего учатся онлайн жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодара и Краснодарского края. Карелия заняла 34 место в рейтинге.

В Карелии самым востребованным сервисом стал сайт образовательного онлайн-сообщества «Знания», где школьники могут получить помощь в учебе и ответы на вопросы, а родители — помочь своим детям с выполнением домашних заданий. На втором месте оказался GetCource — платформа для запуска собственных онлайн-курсов. Тройку лидеров замыкает Amalgama-lab – сервис для изучения иностранных языков. Кроме того, жители республики активно проходили курсы на портале Geekbrains, предлагающим освоить различные профессии в сфере IT, а также готовились к школе в «ЯКласс».

В целом по России в 2021 году активнее всего пользователи образовательных ресурсов были в апреле, затем посещаемость платформ постепенно снижалась. Несмотря на наступление школьных летних каникул, в июне знания продолжили получать 64% от тех, кто учился в мае, в июле – 57%.

По данным big data Tele2, 56% всех пользователей образовательных ресурсов - женщины. Средний возраст онлайн-учеников – 38 лет. При этом в Карелии в среднем ученику 42 года. На ресурсы по изучению английского языка Englishfull и Native-english ходят в среднем пользователи 39 лет, а вот пользователям популярного сервиса «Знания» – в среднем 47 лет.

Для тех, кто привык учиться в digital-формате, весной 2021 года Tele2 запустила образовательный портал. Для прохождения онлайн-обучения клиентам оператора нужно авторизоваться на сайте skill.tele2.ru, выбрать интересующую тему и записаться на курс. После этого станут доступны все бесплатные учебные материалы портала. Для платных курсов по подписке необходимо подключить услугу «Образовательный портал Tele2» с помощью USSD-команды *803#. В первые 24 часа подписка бесплатна, далее ее стоимость составит 9 рублей в сутки. Проходить онлайн-курсы можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

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