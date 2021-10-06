Женская месть: в Петрозаводске расписали машину словами «чмо» и «урод» (ФОТОФАКТ)

Еще одна жительница Петрозаводска отомстила своему обидчику, разукрасив его автомобиль.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото автомобиля, который припаркован на проспекте Александра Невского. Вся машина исписана словами «чмо», «урод» и другими оскорблениями.

«Вот такую красотку увидели на Невском. Мужчины не обижайте своих дам», — комментируют авторы фото.

Ранее жители Древлянки любовались автомобилем «ВАЗ», обклеенный ежедневными прокладками. На капоте с помощью женских гигиенических средств было выложено слово «урод».