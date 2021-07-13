Женские компании предпочитают отдых в Петрозаводске

Столица Карелии вошла в топ-10 городов, где женщины, путешествующие без мужчин и детей, отдыхают в июле.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, где отдыхают женщины в июле без мужчин и детей. Петрозаводск занял девятую строчку в рейтинге.

Так, самые популярные курорты для отдыха в чисто женской компании — Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск и Москва. Также женщины вдвоем выбирают Ростов-на-Дону, Воронеж, Соль-Илецк, Новый Афон в Абхазии, сообщили в пресс-службе сервиса.

По статистике Tvil.ru , женщины бронируют жилье в июле от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 950 рублей до 5,5 тысяч рублей в сутки. Дешевле женщинам отдохнуть в Соль-Илецке (950 рублей в сутки), дороже — в Петрозаводске (5460 рублей). Для примера в Ялте за ночь в среднем женщины платят 3171 рубль, в Сочи – 2057 рублей, а в Санкт-Петербурге – 2522 рубля.

Чаще всего женщины бронируют отели и гостевые дома — 86%, реже — квартиры (9%) и коттеджи (3%).

Ранее поселок в Карелии попал в топ-10 популярных курортных поселков без толпы туристов.