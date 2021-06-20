Поселок в Карелии попал в топ-10 популярных курортных поселков без толпы туристов

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, где можно этим этом отдохнуть без толпы туристов.

Поселок Ильинский Олонецкого района занял 9-ю строчку в топ-10 пригородных поселков, где туристы предпочитают отдыхать изолированно, тихо, по-семейному. В десятку вошли Николаевка, Мисхор, Морское, Голубицкая, Кабардинка, Джемете, Листвянка, Яровое, Сосново.

По статистике сервиса, туристы бронируют жильё для отдыха в небольших курортных посёлках от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки. Самый дешёвый отдых без толпы туристов в Николаевке, а самый дорогой – в Листвянке. В Ильинском отдых обойдется в 3754 рублей.

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