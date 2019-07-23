Жены пропавших в Баренцевом море дайверов рассказали о случившемся

"Столица на Онего" пообщалась с Еленой Смирновой и Ольгой Васильевой, женами пропавших в Баренцевом море дайверов, чтобы увидеть ситуацию с их ракурса.

Восемь дней тому назад на Баренцевом море близ бывшего военного городка Лиинахамари из воды не вернулись два дайвера, совершавших погружения в составе группы, собранной Дмитрием Беленихиным, основателем известного карельского дайвинг-клуба "Онего". Споры о том, на ком лежит вина за произошедшее, не утихают вот уже больше недели. Погружение осуществляли четыре аквалангиста, которые разделились по парам: сам Беленихин со своим напарником ушли глубже, оставив вторую пару, после чего ту больше никто не видел. Тела пропавших молодых людей до сих пор не найдены.

"Столица на Онего" пообщалась с Еленой Смирновой и Ольгой Васильевой, женами пропавших, чтобы увидеть ситуацию с их ракурса.

Что рассказали жены пропавших дайверов, читайте здесь.