Реклама на сайте
Прислать новость
В Медвежьегорском районе в перевернувшейся лодке была целая семья: нашли тела двух маленьких девочек 4
13.06.2021 14:22
Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии
13.06.2021 15:00
«Сильный толчок лодки при повороте»: названа предварительная причина трагедии на озере в Карелии, где погибла целая семья
13.06.2021 15:41

Жертва мошенника в Карелии пообщалась с ним по видеосвязи и лишилась почти 50 тыс. рублей

Новости. Криминал
11:02, 14 Июня 2021
фото: pixabay

Правоохранительные органы Карелии проводят проверку по факту интернет-мошенничества.

Как сообщили в МВД республики, в полицию обратилась 36-летняя жительница Сегежи.

По ее словам, на годовщину свадьбы она решила подарить мужу игровую приставку. Подходящий вариант нашелся на одном из популярных сайтов объявлений: товар якобы находился в Кеми. Продавец запросил за приставку 45 тыс. рублей.

Женщина связалась с ним по видеосвязи и убедилась, что техника действительно имеется у собеседника. Автор объявления попросил оплатить товар в полном объёме.

Затем предложил приобрести дополнительный джойстик за 2,5 тыс. рублей, оговорил сроки и стоимость доставки стоимостью 1,5 тыс. рублей. В итоге женщина перевела на продиктованный по телефону номер счёта 49 тыс. рублей. После этого связь с продавцом прервалась.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-14 13:00:51
Когда массовые казни мошенников будут. При либерастах никогда, - заметил кот. Учитесь у большевиков.
1677
2021-06-14 12:31:03
взрослому мужику игровую приставку дарить :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности»
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»