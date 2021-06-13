Жертва мошенника в Карелии пообщалась с ним по видеосвязи и лишилась почти 50 тыс. рублей

Правоохранительные органы Карелии проводят проверку по факту интернет-мошенничества.

Как сообщили в МВД республики, в полицию обратилась 36-летняя жительница Сегежи.

По ее словам, на годовщину свадьбы она решила подарить мужу игровую приставку. Подходящий вариант нашелся на одном из популярных сайтов объявлений: товар якобы находился в Кеми. Продавец запросил за приставку 45 тыс. рублей.

Женщина связалась с ним по видеосвязи и убедилась, что техника действительно имеется у собеседника. Автор объявления попросил оплатить товар в полном объёме.

Затем предложил приобрести дополнительный джойстик за 2,5 тыс. рублей, оговорил сроки и стоимость доставки стоимостью 1,5 тыс. рублей. В итоге женщина перевела на продиктованный по телефону номер счёта 49 тыс. рублей. После этого связь с продавцом прервалась.