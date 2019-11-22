Жертва отвалившегося у грузовика колеса в Петрозаводске обратилась в больницу

Новости по теме
Загрузка...
Стали известны подробности аварии, в которой пострадала 58-летняя женщина от отвалившегося колеса.
Напомним, ДТП произошло в минувший четверг в 17.52 на перекрестке улиц Ровио и Фролова. Грузовой автомобиль потерял на ходу два колеса, одно из них травмировало женщину.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 58-летняя женщина-пешеход пострадала от удара отсоединившегося колеса от автомобиля ГАЗель, которым управлял 63-летний водитель. После происшествия женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение за медицинской помощью.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
21.11.2019, 10:25
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
Аналитика
Сегодня 09:15
Обществоведение
Путешественник, организатор мировых соревнований на собачьих упряжках Виктор Симонов о потерянной гонке, покорении Арктики и гурмане Федоре Конюхове.
21.11.2019 13:19
20.11.2019 17:52
20.11.2019 11:02
19.11.2019 14:42
Чтиво
21.11.2019 13:20
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
21.11.2019 13:09
21.11.2019 12:26
19.11.2019 16:42
Медиа
Новое
Сегодня 10:45
Опрос
Напугал ли вас "Сегежский мор"?
Комментарии