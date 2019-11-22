Жертва отвалившегося у грузовика колеса в Петрозаводске обратилась в больницу

Стали известны подробности аварии, в которой пострадала 58-летняя женщина от отвалившегося колеса.

Напомним, ДТП произошло в минувший четверг в 17.52 на перекрестке улиц Ровио и Фролова. Грузовой автомобиль потерял на ходу два колеса, одно из них травмировало женщину.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 58-летняя женщина-пешеход пострадала от удара отсоединившегося колеса от автомобиля ГАЗель, которым управлял 63-летний водитель. После происшествия женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение за медицинской помощью.