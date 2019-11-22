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Новости. Происшествия
07:15, 22 Ноября 2019
фото: ДТП ПТЗ

Отвалившееся у грузовика колесо врезалось в пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

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Грузовой автомобиль потерял на ходу два колеса на перекрестке улиц Ровио и Фролова, одно из них травмировало женщину.

ДТП произошло в минувший четверг в 17.52. Грузовой автомобиль двигался по улице Ровио в сторону Комсомольского проспекта. Перед перекрестком у фургона отсоединились задние левые сдвоенные колеса - возможно, что-то из крепежа оказалось не затянуто, сообщает ДТП ПТЗ.

В результате одно колесо выкатилось вправо за перекресток, через газон на тротуар и врезалось в 58-летнюю женщину, которая получила травмы. Второе колесо выкатилось влево на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Свидетелей ДТП просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Днем ранее в Петрозаводске пешеход стал жертвой автоледи. Женщина, двигаясь на автомобиле задним ходом, сбила пенсионерку.

 

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