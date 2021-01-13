Жертвами COVID-19 стали еще три жителя Карелии

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, в Кондопожской ЦРБ скончались 88-летний и 70-летний жители Кондопоги, в Республиканской инфекционной больнице умер скончался 72-летний кондопожанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 193.

За сутки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 291 человека. Из этого числа заболевших – 272 человека, из них 51 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 31694 инфицированных.

За минувшие сутки выздоровели еще 250 человек. С начала пандемии выписано в связи с выздоровлением уже 25835 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5068,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2365,3 случая, по Северо-Западу – 3989,4.

Сутками ранее в Карелии скончались от коронавируса два пациента.