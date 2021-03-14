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Жертвами коронавируса в Карелии вновь стали три пожилых человека

Новости. Общество
09:19, 15 Марта 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 345.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 15 марта, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончались мужчины 90-та и 80-ти лет и 88-летняя женщина. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 104 человек. Из этого числа заболевших – 95 человек, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

За сутки выздоровели еще 189 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6885,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2991,9 случая, по Северо-Западу – 5290,6.

Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 42490 человек, умерли 345 пациентов, выписан по выздоровлению 38771 человек.

Накануне две жительницы Карелии умерли от коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-15 09:41:49
Зато масленицу истерично отпраздновали !!!
Щас педриоты отчитаются перед начальством и дальше будут посчитывать количество , жертв эпидемии . Рутина .. для них . Они считают себя бессмертными, только вот.. бункеров маловато .
Гость
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