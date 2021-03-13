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Еще две жительницы Карелии умерли от коронавируса

Новости. Общество
09:17, 14 Марта 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии
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В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперштабе правительства республики.

По информации Оперативного штаба, в Медвежьегорской центральной районной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1952 года рождения (69 лет), в Сортавальской ЦРБ скончалась жительница поселка Хелюля 1938 года рождения (83 года). Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса умерли 342 человека. Как мы сообщали, накануне было зафиксировано три смерти. 

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 106 человек. Из этого числа заболевших – 100 человек, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 124 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6867,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2985,1 случая, по Северо-Западу – 5278,2.

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