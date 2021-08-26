Жесткое ДТП произошло в одном из микрорайонов Петрозаводска (ВИДЕО)

В результате аварии на Ключевой автомобиль развернуло на 180 градусов

В Петрозаводске на перекрестке улиц Ключевая и Корабелов произошло столкновение двух автомобилей. Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, один из автомобилей двигался по улице Ключевая в сторону Вытегорского шоссе. Когда он находился на перекрестке неравнозначных дорог, в него на большой скорости врезался другой участник ДТП, двигавшийся по улице Корабелов в сторону конечной троллейбуса.

Как уточнили в ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

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