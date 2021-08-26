Подросток погиб в ДТП, которое устроила женщина на трассе в Карелии (ФОТО)

В Кондопожском районе водитель допустила опрокидывание автомобиля, погиб 14-летний пассажир.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 27 августа около 10:35 в Кондопожском районе на 517 км федеральной автодороги «Кола» первернулся автомобиль «Лада Гранта». За рулем машины находилась 45-летняя женщина.

В результате происшествия до приезда скорой медицинской помощи умер 14-летний пассажир. Травмы получил 56-летний пассажир.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение.

Ранее два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском.