Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском

Подтверждена гибель людей в страшном ДТП на трассе «Кола».

Согласно уточненным данным ГИБДД и МЧС, в аварии на федеральной трассе «Кола» недалеко от Петрозаводска погибли два человека.

Само ДТП произошло в 06.24 утра 27 августа, возле отворотки в сторону поселка Мелиоративный, на 434 километре трассы.

Столкнулись грузовики MAN и Hyundai. Погибшие в аварии — 45-летний водитель Hyundai, житель Ленинградской области, и 65-летний водитель автомобиля MAN, житель Мурманской области. Оба водителя скончались до приезда скорой медицинской помощи.

В результате столкновения частично заблокировано движение автотранспорта. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы сообщали об этой аварии под Петрозаводском, где в результате лобового столкновения грузовики раскидало по трассе.