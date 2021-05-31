Жесткое столкновение двух автомобилей в Петрозаводске попало на камеру (ВИДЕО)

Две автоледи не поделили один из перекрестков карельской столицы.

На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская 1 июня в 12.06 произошла авария с участием двух автомобилей. Ролик был размещен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, поворачивавший на улицу Мурманскую автомобиль не пропустил малолитражку, следовавшую по Октябрьскому проспекту. От удара первую машину развернуло, и оба участника ДТП выехали за пределы перекрестка.

Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».