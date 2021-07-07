Житель Карелии был зарезан в доме, где в этот момент находилась его мать

Жестокое убийство в Лоухском районе будет рассмотрено в суде, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Лоухского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве в отношении 19-летнего местного жителя.

Следствие установило, что в апреле 2021 года обвиняемый в пьяном состоянии пришел в гости к своему знакомому в поселке Чупа Лоухского района. В какой-то момент между ними началась ссора. Злоумышленник достал нож и нанес им несколько ударов, ставших смертельными для потерпевшего.

В этот момент в соседней комнате находилась мать погибшего, но это не удержало обвиняемого от убийства.

Ранее молодой человек неоднократно совершал преступления, последний раз он был осужден за кражу за два дня до убийства. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.