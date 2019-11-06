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Новости. Общество
18:00, 06 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Жиган, Жанполь, Жасмин и Жаста будут служить в УФСИН Карелии

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Кинологическая служба УФСИН Карелии пополнилась новыми служебными собаками, сообщили в пресс-службе ведомства.

В кинологической службе УФСИН России по Республике Карелия пополнение. Четыре породистых щенка немецкой овчарки приехали в Карелию из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области.

Сейчас новичкам по 4 месяца. Кинологи дали имена новобранцам - Жиган, Жанполь, Жасмин, Жаста.

Скоро у них закончится регламентированный карантин, и их начнут дрессировать. Щенкам предстоит пройти четырехмесячный курс подготовки по месту будущей службы в кинологических подразделениях исправительных учреждений Карелии. В курс подготовки входит обучение командам общего послушания ("ко мне", "рядом" и т.д.) и специальным навыкам (поиск нарушителей по следу, выборка вещи, обыск местности, защита проводника и задержание нарушителей).

В настоящее время в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия несут службу более ста собак. В основном это немецкие овчарки, универсальные качества которых высоко ценятся специалистами.


УФСИН Карелии


УФСИН Карелии

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