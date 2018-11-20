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Новости. Криминал
17:20, 20 Ноября 2018
фото: old.mosaica.ru/Даша Юдина

"Жигули" пострадали в Петрозаводске от рук злоумышленников

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Оперативники Петрозаводска установили подозреваемых в краже и угоне на Ключевой.

По данным МВД Карелии, в дежурную часть обратилась местная жительница, проживающая на Ключевой. Утром она обнаружила разбитое стекло в своем автомобиле. "Жигули" были без сигнализации и что случилось ночью с машиной – было неизвестно. Одновременно из другой части того же микрорайона поступило заявление в полицию от еще одной горожанки. Из ее "Жигулей" более старой модели похитили аккумулятор.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия. Ночью в микрорайоне оказались два приятеля 37 и 33 лет. Заметив на одной из улиц отечественную машину, один из них предложил угнать ее. Разбив стекло, они проникли внутрь, но завести авто не смогли.

По версии следствия, на этом товарищи не успокоились. На другом конце Ключевой они заметили еще одну отечественную машину – вскрыв ее, младший участник компании смог путем замыкания проводов завести авто, но машина лишь тронулась и заглохла. Тогда они похитили аккумуляторную батарею, впоследствии продали ее.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по фактам кражи и попытки угона. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее оба привлекались к уголовной ответственности.

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Комментарии

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Кирилл
2018-11-20 17:35:00
прочитав заголовок, я уже знал в какой районе это произошло :)
Гость
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