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"Жилье эконом-класса" официально больше не строят: приказ Минстроя РФ

Новости. Общество
16:18, 04 Июня 2020
фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
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Министерство строительства прекратило использование понятия "жилье эконом-класса" и установило критерии "стандартного жилья".

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Мы полностью исключаем использование термина "жилье эконом-класса", переходя к определению "стандартного жилья". В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы действительно реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса", – цитирует пресс-служба замглавы Минстроя Никиту Стасишина.

Какие критерии установлены для "стандартного жилья", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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