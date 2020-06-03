"Жилье эконом-класса" официально больше не строят: приказ Минстроя РФ

Министерство строительства прекратило использование понятия "жилье эконом-класса" и установило критерии "стандартного жилья".

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Мы полностью исключаем использование термина "жилье эконом-класса", переходя к определению "стандартного жилья". В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы действительно реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса", – цитирует пресс-служба замглавы Минстроя Никиту Стасишина.

Какие критерии установлены для "стандартного жилья", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".