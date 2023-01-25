Жилищное строительство в Карелии сократилось впервые за несколько лет

Ввод жилья в Карелии в 2022 году сократился на 4,5% по сравнению с 2021 годом.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В 2022 году было введено 1780 жилых домов (4197 квартир) общей площадью 310,0 тыс. кв. метров.

Население за свой счёт и с помощью кредитов построило 1749 домов общей площадью 180,5 тыс. кв. метров, что на 9,1% меньше, чем в 2021 году. Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья составил 58,2%.

Сокращение жилищного строительства в Карелии произошло впервые за несколько лет. В 2021 году оно выросло на 10,3% по сравнению с 2020 годом.