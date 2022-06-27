Жилищное строительство в Карелии в 2022 году выросло в 1,8 раза

Объем введенного в действие жилья в Карелии за 5 месяцев 2022 года увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–май.

За этот период было введено в действие 939 жилых домов (1853 квартиры) общей площадью 148,4 тыс. кв. метров.

Из них 68% приходится на долю ИЖС.