Жилищное строительство в Карелии выросло в 2021 году за счет усиления роли ИЖС

Доля индивидуального жилищного строительства в Карелии в прошлом году превысила 63% от общего объема введенного в эксплуатацию жилья.

Это значительно выше, чем годом ранее, когда доля ИЖС составила 46,7%.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–ноябрь 2021 года.

Темпы роста ИЖС составили 38,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что привело к увеличению общих показателей по вводу жилья в Карелии на 2,2%.

Всего в январе–ноябре 2021 года в Карелии было построено 3296 квартир общей площадью 252,1 тыс. кв. метров.