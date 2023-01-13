Жилищный надзор пообещал разобраться с жалобами жителей Карелии на рост платы за ЖКУ

Госкомитет Карелии по жилищному надзору будет проводить проверки по обращениям граждан на рост платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора.

Повышение произошло 1 декабря и вызвало много жалоб от населения республики.

«В случае, если вы видите в платежных квитанциях значительное увеличение платы за коммунальные услуги, рекомендуем вам обратиться за разъяснением в ту организацию, которая произвела эти начисления…Если полученные разъяснения вас не удовлетворяют и вопросы остались, вы можете обратиться в надзорный орган», - говорится в сообщении.

Госкомитет пояснил, что может проводить проверки только на основании официальных обращений, направленных в электронном виде с помощью Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, заявление можно принести лично по адресу: г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д.4. К обращению рекомендуется приложить копии платёжных квитанций.