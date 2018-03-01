Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
10:00, 01 Марта 2018

Жилой дом сгорел в Бесовце, чудом никто не пострадал

По теме

ФОТО: Четыре человека эвакуированы из горящего дома в Сегеже
01.03.18 09:56
Жительница Карелии незаконно зарегистрировала в квартире постороннюю женщину
28.02.18 17:20
КамАЗ и Chevrolet Niva столкнулись под Петрозаводском
28.02.18 09:39
Все новости
Загрузка...

В Прионежском районе произошел серьезный пожар в частном жилом доме, сообщает ГУМЧс по Карелии.

В среду в 21.38 пожарные подразделения выезжали по вызову 1БИС в поселок Бесовец Прионежского района.

Возгорание произошло в частном жилом доме. Площадь пожара составила 60 кв.м., выгорела квартира и кровля.

В ликвидации ЧС участвовали 23 человека и девять единиц техники.

Спасатели вынесли из горящего дома три газовых баллона.

На пожаре никто не пострадал.

По теме

ФОТО: Четыре человека эвакуированы из горящего дома в Сегеже
01.03.18 09:56
Жительница Карелии незаконно зарегистрировала в квартире постороннюю женщину
28.02.18 17:20
КамАЗ и Chevrolet Niva столкнулись под Петрозаводском
28.02.18 09:39
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
26.02.2018, 19:10
Коллекцию летней обуви от Аллы Пугачевой назвали "откровенной безвкусицей"

Аналитика

Сегодня 13:06
Капитал
Как правильно выбрать квартиру?
Как не заблудиться в лабиринтах новостроек и сделать правильный выбор? Что важнее – экономия и минимализм или надежность и комфорт? На что стоит обратить внимание? Рассказываем о наиболее популярных классах современного жилья.
"А вдруг метеорит прилетит?" 3
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:49
Без политики
Баба с пакетами 1
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
Сегодня 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке"
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

В студии ТНТ-ОНЕГО ведущий Ефим Овчинников и президент федерации хоккея Карелии Константин Голобородов. Речь пойдет о развитии хоккея в республике и связанных с этим проблемах
Сегодня 09:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»