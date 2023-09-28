Жилой дом сгорел в поселке Пряжа

Вечером 28 сентября на улице Заречной в райцентре произошел пожар.
В четверг, 28 сентября, в 18.49, пожарных Пряжинского района подняли по тревоге. В райцентре, на Заречной, 7 загорелся жилой дом.
На место выехали спасатели Пряжи и Матросов, 10 человек на трех машинах, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
С возгоранием справились в 21.15. О пострадавших брандмейстеры не сообщили.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание