Новый жилой комплекс "Жемчужина" от строительной компании "Век"

ЖК "Жемчужина" – это идеальный выбор для амбициозных людей, ценящих свое время и предпочитающих динамичный образ жизни.

Вы ничего не упустите: будь то атмосфера делового центра или умиротворенный отдых в окружении природы.

Местоположение

Жилой комплекс "Жемчужина" расположен в центре Петрозаводска, на берегу реки Лососинки. С одной стороны, близость к центру – это быстрый доступ ко всей необходимой инфраструктуре, с другой, шаговая доступность к парковой зоне дает возможность отдохнуть от городской суеты – покататься на велосипеде, заняться спортом или просто прогуляться после рабочего дня. Каждый день жители "Жемчужины" будут видеть из окон то, что недоступно другим: впечатляющую панораму города, вид на речку Лососинку, зеленый парк и Онежское озеро.

Инфраструктура

Неоспоримым преимуществом жизни в центральном районе является его богатая инфраструктура: Детские сады и школы; торговые центры Гоголевский и Макси; сети магазинов продовольственных и промышленно-хозяйственных товаров; стадион "Спартак", стадион ПетрГУ, тренажерные залы; Губернаторский парк, река Лососинка с прибрежной парковой зоной; медицинские учреждения и аптеки; кафе и рестораны; железнодорожный вокзал

О проекте

Жилой комплекс "Жемчужина" представляет собой современный дом с 2-мя разноэтажными секциями. Первая состоит из 5-ти, вторая из 16 этажей. Конструкция нового жилого комплекса - монолитный железобетон с вентилируемыми фасадами. Облицовка дома выполняется керамогранитом премиального качества, а архитектурная подсветка здания подчеркнет его статус.

Комплекс оснащен современными и безопасными лифтами Otis, как в шестнадцати, так и в пятиэтажном доме. Подземный паркинг позволит вам содержать личный транспорт в сухом и теплом помещении весь год. А один из лифтов шестнадцатиэтажного дома будет спускаться непосредственно в паркинг. Закрытая дворовая территория, дизайнерски оформленные входные зоны дома, вместительные кладовые - все это делает жизнь в новом комплексе максимально комфортной.

Круглосуточное наблюдение за основными местами общего пользования, а также система ограничения доступа на дворовую территорию обеспечит безопасность и спокойствие его жителей.

Квартиры

Проект предполагает разнообразные варианты продуманных планировок с просторными гардеробными и большими санузлами. Всего 72 квартиры 2-х 3-х и 4-х комнатные, площадью от 70,2 кв.м. до 118, 55 кв.м.

На этапе строительства компания "Век" предоставляет услугу по перепланировке выбранной квартиры, либо возможно объединение двух смежных квартир. Все изменения будут узаконены застройщиком, и вам не придется тратить время на этот процесс после передачи квартиры.

Вы можете приобрести квартиры как со стандартной отделкой класса "комфорт", так и выполнить отделку по индивидуальному проекту. Квартира с отделкой – это удобно и практично. Мы заботимся о выборе качественных материалов, и тщательно контролируем выполнение работ. Вам останется только выбрать мебель и аксессуары и пригласить друзей на новоселье. Квартира с подготовкой под чистовую отделку – пространство для реализации ваших дизайнерских решений.

Особого внимания заслуживают окна - они гораздо больше, чем в стандартных новостройках. Это значит, в комнаты будет проникать больше естественного солнечного света. В квартирах будут установлены окна с повышенными тепло и шумоизоляционными характеристиками, которые достигаются сочетанием 70 мм 5-камерного профиля класса А и энергосберегающего стеклопакета системы Х-one. Зимой такие окна лучше сохраняют тепло (что позволяет экономить на отоплении), а летом препятствуют нагреванию помещения. Благодаря специальному напылению на стеклопакеты X-one, обивка мебели и отделка квартиры не выцветает.

ЖК "Жемчужина" на берегу реки Лососинки удовлетворит самые взыскательные запросы. Особое внимание к деталям, комфорт в каждом квадратном метре, уважение к уединению и приватности личного пространства – этот комплекс создан для тех, кто ценит высокий уровень во всем! Все подробности по телефону 33-00-43 или на сайте vek.kvartira.ru.

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