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Жильцам частных домов бесплатно подведут газопровод к границам земельных участков

Новости. Общество
16:35, 01 Июня 2021
фото: Илья Питалев / РИА Новости

Госдума приняла законопроект, позволяющий жителям индивидуальных жилых домов не платить за подведение газопровода до границ земельных участков — этим займутся региональные компании-операторы.

Как сообщает РИА Новости, по словам главы комитета по энергетике Павла Завального, законопроект предусматривает появление единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть «Газпром».

Там, где компания не присутствует, появится региональный оператор — самая крупная организация, которая осуществляет эксплуатацию и развитие газораспределительных сетей и их объектов, а также оказывает услуги, связанные с подачей сырья потребителям и их обслуживанием.

Оператор сможет привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается. Кроме того, на людей не будут распространяться инвестиционные надбавки.

Ранее о проблемах проведения газопроводов до границ земельных участков говорил  глава Карелии Артур Парфенчиков.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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