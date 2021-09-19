Жильцы дома в Петрозаводске пожаловались, что их дрова увезли как мусор, власти исправят ошибку

Администрация Петрозаводска пообещала купить дрова жильцам многоквартирного деревянного дома, которые остались без топлива из-за ошибки рабочих — они снесли дровяной сарай и увезли его вместе с мусором.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, власти города отреагировали на жалобы жильцов дома № 5А на Суоярвской улице. На место выехали представители администрации и провели там «экстренное совещание», сообщили в мэрии.

Выяснилось, что сарай, который горожане использовали для хранения дров, находился рядом с руинированным домом. Вместе с домом рабочие снесли и сарай, где находились дрова. Их вывезли на свалку как строительный мусор.

«По итогам встречи было решено возвести новый временный сарай на городской территории… Кроме того, жителям возместят запасы дров», — заверили в администрации.

Жалобы жильцов, что кроме дров в этом сарае находились личные вещи, в мэрии оставили без комментариев.