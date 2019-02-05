Жильцы домов у Гоголевского моста против строительства высотки по соседству

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Планы строительства многоэтажных зданий на участке рядом с Гоголевским мостом в Петрозаводске вызвали сопротивление жильцов соседних домов.
Свое отношение к проекту они высказали на публичных слушаниях в администрации города, где рассматривалось предложение застройщика изменить разрешенный вид использования этого участка.
Сейчас там разрешено строительство только среднеэтажных жилых домов, а застройщик хочет получить разрешение на возведение многоэтажек.
Под застройку попадает участок ориентировочной площадью 7,3 тыс. квадратных метров в самом начале Лососинского шоссе рядом с въездом на Гоголевский мост.
Подробности скандальной ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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