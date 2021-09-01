Жильцы нового дома «Онегин» в Петрозаводске смогут любоваться Онежским озером из окон квартир

Компания «Баренц Групп» продолжает принимать заявки на бронирование квартир в новом высотном доме «Онегин» на улице Державина.

Об этом рассказала маркетолог строительной компании «Баренц-групп» Мария Кучеренкова.

«Чудесные виды на Онежское озеро получит практически каждый житель нашего уникального дома. Дом находится всего в пяти минутах езды от набережной и центра Петрозаводска. В этом районе — развития социальная инфраструктура — рядом Державинский лицей, детские сады, и поликлиника», — рассказала представитель компании.

Консультацию можно получить в отделе продаж лично или по телефону 331-331. Вся информация о проекте размещена на сайте barenz.group.