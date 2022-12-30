Жители Петрозаводска жалуются на глыбы льда, свисающие с крыш

Местами в центре Петрозаводска с крыш жилых домов свисают глыбы льда.

По информации единой дежурно-диспетчерск йслужбы города, утром 3 января поступила информация о глыбах льда, которые угрожают петрозаводчанам с крыш домов по адресам: проспект Александра Невского, 40 и улица Кирова, 3 .



В Первом случае лед навис с водостоков со стороны подъездов, во втором - со стороны улицы Кирова. По данным ЕДДС, отвечают за содержание этих домов управляющие компании ООО «КСМ-Комфорт» и УК ООО «Доверие» соответственно.



В единой дежурно-диспетчерской службе отметили, что сотрудники УК ООО «Доверие» выставили ограждения.



Напомним, сообщить о плохой уборке дворов и содержании домов горожане могут в ЕДДС по круглосуточному телефону – 051, в Госкомитет республики по жилищному надзору по телефону 8 (814-2) 76-99-87 или в мэрию - 8 (814-2) 70-61-21.