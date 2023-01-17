Жильцы старых домов в Карелии могут оказаться владельцами памятников истории, виновными  в их состоянии

В Карелии насчитывается более 300 памятников истории, которые находятся в частной собственности, и с каждым годом их количество будет расти.

Знают ли они, что им досталось такое «наследие», не известно. Оказывается, никто не обязан предупреждать об особом статусе их недвижимости.

Это следует из разъяснений Управления, полученных «Столицей на Онего» после истории с полуразвалившимся домом на улице Шуйская, 12. Этот архитектурный памятник XIX века, «Дом Лузгина», включенный в перечень объектов культурного наследия Карелии, пришел в состояние разрухи.

После того, как об этом написали в соцсетях, по адресу наведались специалисты Управления по охране объектов культурного наследия Карелии. Дом признали аварийным и направили собственникам уведомление, что они обязаны за свой счет восстановить постройку.

Один из собственников, Василий Носко рассказал ГТРК «Карелия», что он вместе с приятелями купил этот участок в 2011 году.

«Покупали этот дом, как обычный деревянный дом. То, что он объект культурного наследия, нигде ничего не было указано. Причем, выкупался этот дом тремя частями. Три сделки было по этому дому, то есть три владельца было здесь. Все три раза никаких вопросов нигде не возникло. Ни при регистрации, нигде ничего», - утверждает Носко.

В такой ситуации может оказаться каждый владелец старого дома, не подозревающий, что его постройку признали объектом культурного наследия.

Подробнее об этом читайте в статье «Попали в историю».