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Жилые комплексы "Гармония" и "Уютный" получили дипломы победителей российского градостроительного конкурса

Новости. Экономика
08:40, 07 Июля 2020
фото: © КСМ
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Победители конкурса определены по итогам рассмотрения 1 155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ.

Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек топ ЖК прошёл в этом году впервые и стал самым масштабным в России конкурсом в области жилищного строительства. 

Жилые комплексы оценивали более 400 экспертов из 52 регионов России. Оценка каждого жилого комплекса проводилась по 17 группам параметров, в числе которых – транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое.

Жилые комплексы "Гармония" и "Уютный", строительство которых ведёт компания "КСМ" в микрорайоне Древлянка-7, стали победителями в двух номинациях: "Лучший жилой комплекс - новостройка в Республике Карелия, среднеэтажное строительство" и "Лучший жилой комплекс – новостройка в Республике Карелия, доступное жильё".

Более подробно о жилых комплексах вы можете узнать на сайте.

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