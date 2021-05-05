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Жириновский призвал отменить почти все выходные в России

Новости. Общество
21:20, 05 Мая 2021
фото: © Алексей Никольский/ТАСС
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В России необходимо отказаться от выходных в праздники, заменив их на дополнительные дни к отпуску, заявил лидер ЛДПР, депутат Владимир Жириновский.

В РФ необходимо отменить все праздничные выходные, оставив только 1 января, День Победы и День России. С таким заявлением выступил Владимир Жириновский. Об этом информирует информационное агентство URA.ru со ссылкой на заявление политика в эфире «ЛДПР-ТВ».

Ликвидацию практически всех праздников в России парламентарий предлагает заменить дополнительными отпусками. «Мы сторонники того, чтобы убрать новогодние, майские выходные. Все праздники убрать. [Оставить] Только 1 января, 9 мая, 12 июня — три дня, которые, как говорится, святые. Все остальное в личное пользование. 30 календарных дней — обычный отпуск, 15 дней — дополнительный. Когда хотите, тогда и используйте», — предложил Жириновский в эфире «ЛДПР-ТВ».

В Госдуме и раньше негативно отзывались о новогодних и майских каникулах. Например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уверен, что продолжительные выходные пагубно влияют на экономику страны. А депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призывал отменить новогодние праздники, чтобы не портить здоровье граждан. Он также предлагал увеличить выходные в мае за счет сокращения праздничных выходных в январе.

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Комментарии

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Лом
2021-05-05 21:41:08
Этот дедуля опять ищет варианты как пролезть ещё не долгие годы в Думу со своими мальчиками, Его пустая болтовня и в последствии поддакивания ЕР, уже просто достали, но полуграмотные ведутся и голосуют до сих пор за эту полную пустышку!
Ну что поделать, умеет человек обмануть миллионы! Молодец!
Гость
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