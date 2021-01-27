Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Иномарка, врезавшаяся в ограждение на шоссе в Петрозаводске, превратилась в автохлам 4
Сегодня 14:45
В Карелии пьяный юноша забил соседа до смерти
Сегодня 12:49
Мусорный инвестор пришел в Карелию 9
Сегодня 12:25
Два человека скончались после заражения COVID-19 за минувшие сутки 9
Сегодня 09:15
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Сегодня 10:10

"Жить там можно, и, может, даже нужно": Ефремов рассказал о жизни в колонии

Новости. Общество
21:30, 27 Января 2021
фото: © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Загрузка...

Стали известны подробности жизни Михаила Ефремова в колонии.

Газета "Известия" со ссылкой на "СтарХит" рассказал о том, как себя чувствует и как живет Михаил Ефремов в тюрьме. В окружении актера поделились, что все относятся к нему очень хорошо.

"Сначала ему было тяжко, но потом потихоньку адаптировался, говорит, что жить там можно, и, может, даже нужно. Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют "дядя Миша", — пишет издание.

Также в окружении Ефремова заявили, что он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже. Хотя режим дня для него непривычный — очень ранние подъемы. Большую часть дня заключенные проводят за работой, Ефремов тоже работает.

В тюрьме рассказали, что актер звонит жене каждый день, а также переписывается с друзьями. Про него никто не забывает, и многие переживают. Кроме того, Ефремов получает много посылок, однако многое приходится утилизировать, так как у каждого заключенного лимит на передачи.

ДТП с участием артиста произошло в начале июня на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном Lada, передает НСН. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

В сентябре суд приговорил актера к восьми годам колонии. В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-01-27 21:47:44
Ржака. Прям так и дядя миша ? У нас тут дядя юра есть в запасе :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
20.01.2021, 19:10
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина"
20.01.2021, 17:09
Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком
Сегодня 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Сегодня 10:10
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 10
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»