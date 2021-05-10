Жить в Петрозаводске, работать в США: объявлен набор в Международную Компьютерную Академию ШАГ

У жителей Петрозаводска появился шанс стать IT-специалистом высочайшей квалификации за сравнительно короткий срок.

Сегодня профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным профессионалом. А ещё это возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам.

Современным, востребованным и хорошо оплачиваемым специальностям в Петрозаводске будет обучать Компьютерная Академия Шаг Что ждет студентов и какие у них перспективы сегодня разберем в нашей статье.

Что такое компьютерная академия «Шаг»?

Это один из крупнейших международных учебных центров IT-образования. Существует академия с 1999 года. Сегодня у нас 145 филиала в 22 странах, где обучение идет по единой программе. При желании студент может начать обучение в Петрозаводске, продолжить в Праге, а закончить, например, в Сиэтле.

Чему конкретно будут обучать в филиале академии в Петрозаводске?

Компьютерная академия «ШАГ» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят профессионалов по направлениям:

- Разработка и продвижение WEB-проектов

- Графический дизайн

- Курс Python

- Курс Java

- Интернет-маркетинг

Программисты учатся созданию сайтов с 0, разрабатывать пользовательские и мобильные приложения, работать с базами данных, создавать компьютерные игры, утилиты и многое другое.

После курса «Графический дизайн» выпускники создают фирменную стилистику брендов, рекламные макеты, фотографируют и обрабатывают снимки, проектируют веб-сайты и не только.

https://www.youtube.com/watch?v=fsDjI3_INvI

Главное — всё обучение направлено на приобретение практических навыков. Наши студенты должны соответствовать требованиям работодателей сегодня и в будущем, поэтому методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники «ШАГа» могли достойно показать себя перед работодателем.

Академия специализируется на профессиональном и доступном IТ-образовании. Все преподаватели сами являются востребованными специалистами, доступно объясняют то, что не написано в учебниках.

Получить стажировку и первую зарплату в компаниях-партнерах благодаря собственному Карьерному центру многие могут уже через полгода.

“Это значит, что каждый выпускник программы Компьютерной академии ШАГ сможет найти работу не только в России, но и за рубежом”

Кто может стать студентом академии? Как поступить?

— В академию мы принимаем всех в возрасте от 15 до 55 лет. Выпускники школ могут сразу получить профессию. Студенты могут получить вторую специальность одновременно с учебой в университете. Взрослые люди, которые недовольны своей текущей работой, могут переучиться или поднять уровень знаний в сфере IT.

Каких-то особых требований к студентам нет. При приеме в академию каждый абитуриент проходит собеседование и тест на компьютерную грамотность. Если у студентов недостаточный уровень владения ПК, мы объединяем их в группы подготовительных курсов, чтобы в начале основного курса стартовые знания были у всех равны. Мы уверены, что специалистом можно стать даже с нуля.

Сейчас в учреждении проходит набор на курсы дополнительного профессионального обучения для взрослых в Петрозаводске. По завершении программы все выпускники получат диплом международного образца и профессиональные сертификаты Microsoft, Cisco, Autodesk.

А кто преподает в академии?

Преподаватели — специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы минимум 5 лет. Они не только эксперты-практики в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель — сделать образование таким, каким оно должны быть: осознанным, интересным и результативным. Студенты получают не только теоретическое представление о профессии, но и реальный обмен опытом с практикующим специалистом, находясь на занятиях в аудиториях Академии.

“Первым десяти обратившимся блок обучения в подарок”

Многие уезжают за рубеж, а кто-то, напротив, устраивается на удаленную работу и живет там, где ему нравится. Свобода выбора и привлекает многих в эту сферу. Кстати, набор в Академию в Петрозаводске уже идет!

Записывайтесь на новый поток обучения в Международную Компьютерную Академию «ШАГ»!

Узнать подробности можно узнать на сайте компании https://ptz.itstep.org/ или по тел. 8(8142)44-54-86

Срок акции до 31 мая 2020 г.

Адрес филиала: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5, 2-й этаж, оф. 210.

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