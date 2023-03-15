Житель юга Карелии испугался за арестованную долю в квартире и погасил долги на крупную сумму

Житель Лахденпохского района Карелии выплатил 250 тысяч рублей долга после ареста его недвижимости.

Судебные приставы Лахденпохского района занимались восьмью исполнительными производствами в отношении мужчины с долгами в 250 тысяч рублей.

Приставы узнали, что у него есть доля в квартире. Тогда служители закона запретили неплательщику совершать с недвижимостью регистрационные действия.



Также пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества. После этого житель Приладожья погасил долги в полном объеме, рассказали в УФССП Карелии.