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Житель Карелии, 11 раз ударивший ножом собутыльника, отправился на 11 лет за решетку

Новости. Криминал
11:07, 20 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Суд отправил в колонию устроившего резню кондопожанина, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Кондопоги. Мужчина обвиняется в убийстве.

Как было установлено, кондопожанин в августе 2021 года во время совместной пьянки поссорился со своим знакомым и напал на него с ножом. Потерпевший получил не менее 11 ранений в шею и спустя месяц скончался в больнице.

Суд приговорил кондопожанина, полностью признавшего свою вину, к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил иск брата погибшего и взыскал с виновного 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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